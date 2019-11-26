Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

Глава USADA: «Теперь остается надеяться, что ВАДА решится принять должные меры»

12:58
Теги:

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт поддержал рекомендации комитета по соответствию организации и отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

— Очень хорошо, что комитет по соответствию увидел эту проблему, — приводит слова Тайгарта BBC. — Теперь остается надеяться, что исполнительный комитет ВАДА решится принять должные меры. Они должны защищать «чистых» спортсменов. И для этого нужно принимать не всегда популярные решения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир