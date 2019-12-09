Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает слишком мягким решение ВАДА по российскому вопросу. Исполком ВАДА принял решение о четырехлетних санкциях в отношении России.

— Позволение России избежать полного запрета — это еще один сокрушительный удар по «чистым» спортсмена, целостности спорта и верховенству закона, — приводит официальный сайт USADA слова Тайгарта. — Реакция всех, кто ценит спорт, должна быть проявлена в виде восстания против этой сломанной системы с целью форсирования реформ.

ВАДА еще в 2018 году обещало всему миру, что если Россия снова не сможет выполнить свои обязательства, она подвергнется самым жестким санкциям в соответствии с правилами. Но мы опять видим: ВАДА говорит одно, а делает совсем другое. Нет сомнений в том, что Россия показала самый умышленный, глубокий и широкий уровень коррупции во всем спортивном мире, поставив деньги выше морали, злоупотребив здоровьем, подвергнув коррупции олимпийские ценности и мечты всех спортсменов. Теперь «чистым» спортсменам, любителям спорта и спонсорам приходится переживать очередной День сурка из-за российской коррупции.

Мир должен задаться вопросом, что хуже: российское мошенничество и воровство медалей у «чистых» спортсменов или та степень, в которой спортивные лидеры преклоняются перед российскими деньгами и влиянием, проявив неспособность справиться адекватно с ситуацией несколько лет назад.

Можно надеяться, что Спортивный арбитражный суд проявит независимость и мужество, чтобы служить правосудию и исправить ошибки спортивных лидеров, установив пропорциональные и ощутимые наказания, соответствующие преступлениям. Будем надеяться, что суд поступит правильно и не поддастся давлению со стороны России, которое явно влияло на решения МОК и ВАДА в ущерб правам спортсменов в самой России и за ее пределами, а также всем тем, кто верит в олимпийские ценности.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн