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Глава USADA обратился к ВАДА с предложением отстранить Россию от соревнований на четыре года

09:35
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Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт обратился к ВАДА, предлагая поддержать рекомендации комитета по соответствию организации и отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

— Будем надеяться, что исполком ВАДА проявит решительность и поддержит эти печальные, но необходимые рекомендации, — цитирует официальный Twitter USADA Тайгарта. — За эти критические нарушения полагается, как минимум, дисквалификация на четыре года.

В пятницу 22 ноября стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия.

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