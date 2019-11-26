Глава USADA обратился к ВАДА с предложением отстранить Россию от соревнований на четыре года

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт обратился к ВАДА, предлагая поддержать рекомендации комитета по соответствию организации и отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

— Будем надеяться, что исполком ВАДА проявит решительность и поддержит эти печальные, но необходимые рекомендации, — цитирует официальный Twitter USADA Тайгарта. — За эти критические нарушения полагается, как минимум, дисквалификация на четыре года.

В пятницу 22 ноября стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия.