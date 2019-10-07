Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны ВАДА

Глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что 9 октября российское спортивное руководство обязано будет объяснить Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), откуда взялись изменения, обнаруженные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Передача этих файлов была одним из главных условий восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По словам Гануса, если объяснения не удовлетворят ВАДА, отечественный спорт ждут большие проблемы.

— Глава комиссии ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной, нельзя изменить одним случайным нажатием, — цитируют «Известия» Гануса. — Не забывайте, кто возглавляет отдел расследований ВАДА, который сделал выводы о наличии фактов изменений фрагментов базы данных. Это Гюнтер Янгер, долгое время работавший начальником департамента расследований киберпреступлений баварского управления полиции. Поэтому нельзя сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стерлось. Такое объяснение точно не сработает. Нужны более убедительные и приемлемые доводы, если мы хотим избежать самого страшного.

— Имеете в виду отзыв у РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу и возможное отстранение российских спортсменов от ближайшей Олимпиады в Токио?

— От двух ближайших Олимпиад — летней-2020 в Токио и зимней-2022 в Пекине. Многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях. Вряд ли кто-то этого хочет у нас. Поэтому важно, чтобы все вели себя спокойно и рассудительно. Спорт и так уже серьезно пострадал после реакций на доклады Ричарда Паунда и Ричарда Макларена (экс-глава ВАДА и председатель комиссии по расследованию обвинений России в допинговых махинациях на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи). Но с прошлогодним восстановлением РУСАДА в своих правах, выполнения, пусть с опозданием, требований исполкома ВАДА многие полагали, что мы перевернули эту страницу, которая тяготила всю ситуацию. Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти.