Глава РУСАДА против запретов на терапевтические исключения

Президент РУСАДА Юрий Ганус уверен, что спортсмены имеют право использовать терапевтические исключения. Ране против ТИ выступала, в частности, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

- Если такое право у спортсмена есть, то мы должны защищать его права, - цитирует ТАСС Гануса. - Система норм позволяет использовать терапевтическое исключение, почему тогда спортсмен должен переходить в другую категорию, в паралимпийское движение?

Елена Вяльбе: "Все против терапевтических исключений, но говорю я одна"