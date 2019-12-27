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Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями

13:10
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями ВАДА. Общее собрание РУСАДА, на котором был рассмотрен данный вопрос, состоялось во вторник.

— Уведомление только что отправлено, — приводит ТАСС слова Гануса. — В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7435273

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