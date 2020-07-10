Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ответил на обвинения в коррупции и хищении средств.

В четверг Telegram-канал «Постправда» обнародовал сообщение о том, что у правоохранительных органов якобы имеются претензии к руководителю негосударственной структуры. Канал утверждает, что Ганус мог присвоить порядка 57 миллионов рублей за 2018 год и 53 миллионов рублей за 2019 год.

— Текст не имеет никаких оснований и фактических обоснований, — заявил Ганус. — Это сплошная ложь, которая построена на домыслах. Это продолжение кампании, которая была в прошлом году, но уже в новой форме. Пойдем по фактам: у меня нет никакого конфликта интересов, и тем более коррупционной составляющей. Внутри РУСАДА создана сбалансированная система, когда ни один человек не может распоряжаться денежными средствами. Оборот наличных минимален, я как генеральный директор не имею доступа к системе управления платежами. Фальсификацию подписей невозможно сделать, потому что есть определенный порядок документооборота, где каждый документ подтверждается несколькими подписями. Также внутри РУСАДА организована служба внутренного контроля, специально для повышения прозрачности. В течение всего периода, в 2018-2019 годах, нас сопровождает внешняя аудиторская компания, которая ведет проверки по отдельным направлениям деятельности РУСАДА. Это кроме той компании, которая проводит ежегодный аудит. Результаты этих проверок совпадают (Наталья Марьянчик).