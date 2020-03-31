Глава РУСАДА не уверен, что слушания в CAS состоятся в июне в срок

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус высказал мнениме, что слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) могут не состояться в срок.

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев 27 марта сообщил, что слушания в CAS перенесли на июнь.

-Планируются на первую-вторую неделю июня, но рано пока говорить об этом, — цитирует Гануса «РИА Новости». — Просто вопрос в том, состоится ли это заседание.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию (CRC) ВАДА отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS в Лозанне по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА.