Глава РУСАДА назвал решение CAS победой России

И.о главы РУСАДА Михаил Буханов заявил, что в целом удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда, который сегодня наложил санкции на российский спорт на ближайшие два года.

— Это победа России, — заявил Буханов. — Арбитры не приняли аргумент о коллективной ответственности, на котором там настаивало ВАДА. Чистые атлеты действительно не должны отвечать за действия своих нечистоплотных коллег. Тем не менее, мы считаем не совсем обоснованным решение суда о том, что РУСАДА не соответствует кодексу ВАДА. Для этого нет никаких легальных аргументов. И суд не принял аргументы России по этому вопросу.

Также Михаил Буханов объяснил, из каких средств будет выплачен штраф, наложенный на РУСАДА арбитрами суда.

— Суммы существенные, мы сейчас ведем консультации. Этот вопрос будет решен, будем изыскивать возможность, — сказал Буханов.

Напомним, сегодня CAS ограничил российских спортсменов на ближайшие два года в праве на выступления на Олимпийских играх и на чемпионатах мира под собственным флагом. На этих соревнованиях они будут представлены только в нейтральном статусе.

(Наталья Марьянчик)