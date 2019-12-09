Глава ОКР: «Наказание без доказательств становится новым стандартом санкций в спорте»

Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал санкции ВАДА в отношении российского спорта.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— С сожалением хочу отметить, что итоги сегодняшнего заседания были предсказуемы, — начал Поздняков. — Конечно, мы разочарованы. Обречено после того, как основные тезисы оказались в открытом доступе еще за 2 недели до рассмотрения. Это было сделано с целью повлиять на исход сегодняшней встречи. Сейчас нам нужно изучить текст, одобренный ВАДА и окончательно сформировать свое юридическое решение о согласии или несогласии. Принимать его будет наблюдательный совет российского антидопингового агентства. Я считаю, что санкции носят неадекватный, нелогичный и унизительный характер. Мы сделаем все возможное, чтобы на играх в Токио наши спортсмены выступали под российским триколором.

Безусловно, мы будем защищать права своих чистых спортсменов надлежащим образом.

Атлеты, которые выступают в честной борьбе, не нарушая правил — должны делать это в тех же условиях, что и у других спортсменов. Сейчас невозможно понять позицию ВАДА, озвученную на сегодняшней пресс-конференции. Наказание без доказательств, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте. Прошу заметить, законы не могут приниматься, как кнут для невиновных — особенно по политическим основаниям.

Хочу подчеркнуть, что Олимпийский комитет России — полноправный участник международного олимпийского и спортивного движения. Мы исполняем все обязанности и сохраняем свои права, которыми мы и собираемся воспользоваться в процессе защиты российских спортсменов. (Алена Гребенькова)