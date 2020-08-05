Глава набсовета РУСАДА объяснил, что повлияло на решение по Ганусу

Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев объяснил, чем руководствовался набсовет, вынося решение по генеральному директору Юрию Ганусу. Ранее стало известно, что учредителям организации предложили обсудить вопрос об увольнении гендиректора.

«В четвертом пункте был рассмотрен вопрос, который был поставлен перед нами собранием учредителей, — цитирует Ивлева ТАСС. — По этому вопросу прошло очень глубокое обсуждение, так как был рассмотрен не только аудиторский отчет, но и ряд нарушений, который был выявлен в рамках корпоративных процедур. Он не был указан в отчете аудитора.

В итоге с учетом факторов, указывающих на риски в организации системы внутренних контролей, а также других факторов, упомянутых в ходе обсуждения, мы рекомендовали учредителям рассмотреть вопрос о недоверии Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего нахождения на посту генерального директора РУСАДА".

Вопрос об увольнении Гануса будет рассмотрен учредителями РУСАДА позднее. Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года.