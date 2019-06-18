Глава Чувашии сравнил допинговый скандал в республике с фейковыми новостями

Глава Чувашии Михаил Игнатьев скептически отнесся к расследованию РУСАДА о допинговом скандале в одном из спортивных училищ республики. Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в училище. Было опрошено более 140 человек, где по результатам выявили 60 случаев несоблюдения требований. По словам заместителя директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, по меньшей мере треть подозреваемых спортсменов были несовершеннолетними.

- Пока это все как фейковые новости, Я никаких материалов не видел, по поводу того, что сегодня говорят, нужна комплексная оценка, - цитирует РБК Игнатьева. - Спортсмены нашей республики допингом никогда не увлекались. Скорее всего, можно предполагать, что это что-то надуманное. Но пока материалов не видел, ничего не могу сказать. Презумпция невиновности — конституционное право каждого человека.

В настоящее время по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил, среди них: самбо – 3, велоспорт – 5, биатлон – 2, спортивная гимнастика – 1, бокс – 1, вольная борьба – 1, лыжные гонки – 1, легкая атлетика – 17, спорт глухих (легкая атлетика) – 1, ПОДА (легкая атлетика) – 1.

В заявлении пресс-службы РУСАДА отмечается, что в отношении спортивного врача региона, которая работает с данными спортсменами, уже возбуждали уголовное дело по статье 230.2 УК РФ, которое было прекращено в ноябре 2017 года в связи с отсутствием в действиях медицинского работника состава указанного преступления.

В 2018-м прошла дополнительная проверка и вновь вынесли постановление о прекращении уголовного дела.