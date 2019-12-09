Гигантский флаг РФ в поддержку российских спортсменов развернут в «Артеке»

Отдыхающие в Международном детском центре «Артек» школьники развернут гигантский флаг РФ на акции в поддержку российских спортсменов, которым Всемирное антидопинговое агентство запретило выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, сообщает ТАСС.

Триколор будет собран из 33 полотнищ длиной 100 м и шириной примерно по 1,5 метра каждое. Общая площадь флага составит почти 5 тыс. кв. м — это примерно две трети стандартного футбольного поля.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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