Генеральный директор РУСАДА - про борьбу с допингом и соревнования киборгов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о необходимости борьбы с нарушителями антидопинговых правил. По его словам, в противном случае в соревнованиях будут принимать участие "киборги".

- У нас есть линия "Сообщи о допинге", это борьба за справедливость, - приводит слова Гануса официальный сайт РУСАДА. - Спортсмен может заявить, что конкуренция нечестная, что есть нарушения, которые препятствуют реализации спортивных устремлений. И мы реагируем на эти обращения.

Кто бы что ни говорил, это не доносчики. Некоторые вспоминают о 30-40-х годах прошлого века, но это другая миссия, миссия борьбы за справедливость. Если мы не остановим нарушителей, у нас будут соревнования киборгов. Победить киборга очень сложно.