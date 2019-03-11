Генеральный директор РУСАДА отчитается о работе представителям iNADO

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в понедельник представит отчет о работе организации за 2017-2018 годы участникам ежегодного совещания представителей национальных антидопинговых агентств (iNADO), которое пройдет с 11 по 12 марта в швейцарской Лозанне, информирует ТАСС.

Отчет переведен на английский язык, оформлен в виде журнала и будет вручен каждому участнику совещания.

Согласно отчету, за последние два года инспекторами допинг-контроля РУСАДА было взято у российских спортсменов 14693 пробы (6196 - в 2017 году, 8497 - в 2018-м). В 2017 году в РУСАДА поступило 98 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов, в следующем году эта цифра выросла до 101.

РУСАДА в 2018 году завело 145 дел, касающихся нарушений спортсменами антидопинговых правил. В 2017 году Российским антидопинговым агентством было заведено 57 дел, из которых 52 - закрыты.

В 2017 году было зарегистрировано 98 нарушений спортсменами правил доступности, в 2018-м - 263.

Также РУСАДА провело в 2017 году 155 информационно- образовательных мероприятий, участниками которых стали 9320 человек. В 2018-м - 169 мероприятий, на которых присутствовало 9784 человека.