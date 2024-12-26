Генеральный директор РУСАДА Логинова рассказала, во сколько обходится одна допинг-проба

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что одна допинг-проба, взятая у спортсмена в 2024 году, обходится Российскому антидопинговому агентству в среднем в 46,5 тысячи рублей.

«В 2024 году средняя стоимость допинг-пробы возросла до 46,5 тыс. рублей. Но, несмотря на рост стоимости, мы укладываемся в бюджет и выполняем годовой план по сбору. Отдел тестирования делает все, чтобы оптимизировать стоимость доставки и стоимость анализа проб. Мы продолжаем ежемесячно предоставлять Всемирному антидопинговому агентству очень подробную информацию по тестированию, и в 2024 году мы не получили ни одного замечания по миссиям», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Ранее Логинова сообщила, что Российское антидопинговое агентство выполнило годовой план по допинг-пробам. На 2024 год РУСАДА ставило перед собой задачу собрать 11 тысяч допинг-проб.