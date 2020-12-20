Гендиректор ВАДА разочарован решением CAS по РУСАДА

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли разочарован решением CAS не налагать более строгие и длительные санкции в отношении российского спорта.

«"Я очень сожалею, что срок санкций был сокращен Мы хотели направить России более сильный сигнал, однако CAS посчитал, что два года будет достаточно. В любом случае я надеюсь, что этот вердикт изменит мышление внутри России и подтолкнет россиян к правильным действиям», — сказала Ниггли в интервью газете «Асахи».

Напомним, 17 декабря CAS опубликовал решение по суду ВАДА и РУСАДА: российским спортсменам запретили выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях до конца 2022 года.

Этот срок в два раза меньше по сравнению с изначальным требованием ВАДА. При этом выступление российских спортсменов под нейтральным флагом не запрещено.