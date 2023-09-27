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Гендиректор РУСАДА обозначила позицию агентства по делу Валиевой: «Вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна»

Гендиректор РУСАДА обозначила позицию агентства по делу Валиевой
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в комментарии для «СЭ» высказала позицию агенства по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Как мы говорили ранее, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — сказала Логинова «СЭ».

Ранее представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд заявил, что ожидает от Спортивного арбитражного суда (CAS) справедливого решения по делу Валиевой.

Слушания в CAS начались 26 сентября и должны завершиться 28 сентября. Они проходят в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне в закрытом формате. 17-летняя фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

Фигурное катание
Камила Валиева
РУСАДА
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