Гендиректор РУСАДА: «Делаем все, чтобы восстановление произошло как можно раньше»

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что агентство делает все, чтобы восстановление в международных правах произошло как можно раньше.

В ноябре президент ВАДА Витольд Банька заявил о выявленных в ходе аудита недостатках в работе Российского антидопингового агентства.

«Была проведена большая работа, и сегодня мы уже обсуждаем законопроект. Для нас это очень важно. Санкции, которые действовали до момента окончания решения CAS сняты, их нет. Но по мнению президента ВАДА, было выявлено несоответствие в результате аудита. К сожалению, спустя определенное время это может привести к новым последствиям для нас. Мы пока не восстановлены. Делаем все, чтобы восстановление произошло как можно раньше. РУСАДА не согласно с позицией ВАДА о том, что это замечание может быть рассмотрено как критическое требование, которое должно быть выполнено в течение трех месяцев. 7 января мы должны были устранить все несоответствия по аудиту. Это замечание помешало нам выполнить все требования по аудиту», — сказала Логинова.

ВАДА лишило РУСАДА статуса соответствия в конце 2019 года.