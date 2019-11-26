Газзаев прокомментировал рекомендацию ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев отметил, что рекомендация комитета по соответствию ВАДА лишить российское агентство статуса соответствия является слишком жестким наказанием.

— Мы видим, что в ВАДА идет активный технический процесс, — сказал Газзаев. — Окончательные решения , которые будут иметь юридическую силу, будут вынесены 9 декабря. Все, о чем говорится сейчас — это рекомендации. В прессе, особенно западной, шуму поднято столько, будто все уже решено. Нагнетание зашкаливает, что, на мой взгляд, сделано с целью оказать давление на окончательное решение исполкома ВАДА.

Отдельных руководителей организаций, которые уже на протяжении не одного месяца выставляют виноватыми всех вокруг, кроме себя , хочется призвать к конструктиву и не идти на поводу оголтелых антироссийских западных СМИ. За чистый спорт нужно бороться сообща, работать над этим, а не заниматься только тем, что раздавать интервью направо и налево, в которых рассказывать, какие все плохие.

Если говорить о самих рекомендациях комитета ВАДА, в частности, о возможном отстранении на четыре года от участия в соревнованиях, то прежде всего отмечу , что в истории спорта не было такого жесткого наказания в отношении какой-либо страны. Особенно такой страны, которая является одной из ведущих спортивных мировых держав.

В пятницу 22 ноября стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия.