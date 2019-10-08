Газзаев призвал «не поддаваться паническим настроениям, как Ганус»

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев призвал спортивные ведомства РФ объединить усилия в связи с последними новостями, касающимися темы допинга в России.

— Не надо строить иллюзий. Со стороны международных спортивных организаций к нашей стране и к нашему спорту сохраняется самое пристальное или даже предвзятое внимание, — заявил Газзаев. — К сожалению, спорт продолжает оставаться инструментом политического давления.

При этом наши спортивные функционеры не могут дать внятных объяснений и ответить на претензии к нашей стране, а иногда дают дополнительные поводы для спекуляций в иностранной прессе.

На самом деле вся эта история с допинговыми скандалами — это, прежде всего хорошо продуманная политическая акция, и в этом мы с вами убеждались не раз. Конечно же, наши спортсмены небезгрешны, но с тем же успехом можно было дисквалифицировать добрую половину олимпийских сборных всего мира, однако складывается впечатление, что допинг применяют только наши спортсмены, а все остальные — такие гладкие и пушистые.

Проблема допинга — это общемировая проблема, поэтому необходимо выработать единые правила, которые были бы обязательны для всех участников общемирового спортивного движения.

В случае негативного решения вопроса о Российском антидопинговом агентстве наша страна может быть снова отстранена от участия в летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимней 2022 года в Пекине.

А также может быть лишена права проводить международные соревнования. Но, главное, тысячи российских спортсменов могут быть поставлены в тяжелейшие условия.

Газзаев обратил внимание, что рекомендации ВАДА будут представлены накануне Всемирной конференции по допингу, которая состоится через месяц в начале ноября в Польше.

— На этой конференции будет избрано новое руководство ВАДА.Президентом Всемирного антидопингового агентства станет польский министр спорта и туризма Витольд Банька от партии Качинского, — пояснил Газзаев. — Нам будет не просто отстаивать интересы российского спорта.

Политик призвал «не поддаваться паническим настроениям, как господин Ганус, который говорит о катастрофе, каком-то внутреннем заговоре и падении в пропасть, а спокойно и уверенно объединить усилия Министерства спорта, Правительства, РУСАДА и Государственной Думы, обсудить создавшееся положение и выработать общий план мер за чистоту спорта».