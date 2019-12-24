Ганусу поручено отправить ответ ВАДА 27 декабря

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус? должен отправить официальный ответ о несогласии с санкциями ВАДА 27 декабря. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями ВАДА. Общее собрание РУСАДА, на котором был рассмотрен данный вопрос, состоялось во вторник.

— Собрание приняло решение не согласиться с решением исполкома ВАДА и поручить гендиректору РУСАДА Ганусу 27 декабря отправить в ВАДА письмо с несогласием с решением, — цитирует ТАСС президента ОКР Станислава Позднякова.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Санкции включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.