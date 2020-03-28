Ганус заявил, что РУСАДА приостановит тестирование атлетов из-за пандемии коронавируса

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выступил с обращением в связи с распространением коронавируса COVID-19. 56-летний специалист заявил, что организация будет продолжать свою работу.

— Добрый день, дорогие друзья! — сказал Ганус на видео, которое опубликовано на сайте агенства. — Вас приветсвует РУСАДА. Я хочу проинформировать вас о том, что несмотря на экспансию коронавирусной инфекции, РУСАДА продолжает выполнять свою работу. Вы можете полностью опираться на нас. При этом мы, конечно, соблюдаем режим, который установлен руководством РФ. На данный момент времени нами приостановлено тестирование. Обращаем ваше внимание, что восстановление нашего тестирования мы вас проинформируем особо. РУСАДА продолжает антидопинговое сопровождение в новом формате, дистанционно. Мы обеспечим полное антидопинговое сопровождение. Вы получите новое, современное дистанционные форматы обучения, образования, информирования и предупреждения. Мы готовы продолжать работу с вами и поддерживать вас на дистанционной основе.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случая заражения, четыре человека умерли, выздоровело 49.