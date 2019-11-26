Ганус считает, что не менее 50% спортсменов принимают допинг по глупости

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предположил, почему спортсмены принимают запрещенные препараты.

— Во-первых, как это ни парадоксально, но вот пока, по информации от тех экспертов, которых я собираю, не менее 50% спортсменов попадают по глупости, — цитирует BBC Гануса. — Употребляют спортивное питание, различные препараты, даже не интересуясь этим. Кто-то доверяется тренерам и докторам, это тоже очень большая проблема на самом деле. Еще очень печалит, когда спортсмены по безалаберности нарушают правила доступности. Все должны предупреждать допинг-офицеров о своем местонахождении, чтобы их в любой момент могли проверить. Три пропуска — все, два года дисквалификации. Но некоторые, конечно, уклоняются от тестирования, потому что они применяли запрещенные препараты либо методы. Вы знаете, это культура. На самом деле, это та проблема, с которой нам нужно будет очень много работать, и, к сожалению, долго, очень долго, это поколение.