Ганус не видит повода для иска спортсменов против него

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал свое интервью французской газете L'Equipe, где он выразил сомнения в очищении российского спорта от допинговых проблем и эффективности работы спортивного руководства страны. После него девять российских спортсменов подали иск о защите чести и достоинства.

— Давайте не будем строить иллюзий и удивляться тому, что предсказуемо, — сказал Ганус. — Меня проинформировали об иске спортсменов в Савеловский суд. Это удивительно, потому что никакого предмета для иска я там не вижу. В интервью была допущена неточность в определении нарушений, и эта правка была направлена мной в L'Equipe. Все остальное интервью по сути верно. Вопрос в нюансах перевода с английского на французский. Но тем не менее, там не указано ни фамилии спортсмена, ни конкретных обстоятельств. (Наталья Марьянчик)