Ганус беспокоится по поводу участия России на Олимпиаде-2020 в Токио

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признался, что беспокоится об участии России на предстоящей летней Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

— Меня реально беспокоит ситуация перед Токио, — сказал Ганус. — Я тогда не работал, но идет такой же холодок, как в 2016 году. Но нужно всегда спокойно адекватно работать. Рано или поздно, тем более с десятилетним сроком исковой давности, сложно что-то скрыть. Правильней эффективно взаимодействовать. (Наталья Марьянчик)

Девять спортсменов подали в суд на Гануса после его интервью