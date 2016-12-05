15:27 5 декабря | ДОПИНГ

Финансирование РУСАДА увеличено с учетом рекомендаций экспертов ВАДА

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Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подчеркнула, что финансирование организации с 2017 года возрастет, бюджет был подготовлен с учетом рекомендаций экспертов ВАДА и предусматривает увеличение объемов тестирования и реализацию новых направлений работы.

Независимая комиссия ВАДА в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

- Нам увеличили финансирование. Данный бюджет был подготовлен РУСАДА с учетом рекомендаций двух международных экспертов ВАДА, - приводит "Р-Спорт" слова Анцелиович. - Соответственно, это предусматривает как увеличение объемов тестирования, так и реализацию новых направлений РУСАДА, в частности проведение новых форм образовательных программ, развитие направления расследований, которое предусматривает работу по набору инспекторов по допинг-контролю для последующего самостоятельного тестирования. РУСАДА будет независимо от Минспорта, будет прямое финансирование из бюджета.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161205/1113267830.html

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