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ФФККР: «К фигуристке Степановой нет никаких претензий со стороны антидопинговых служб»

15:02
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Instagram
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Instagram
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ФФККР на своем официальном сайте сообщила, что ряд СМИ ошибочно сообщил о нарушении антидопинговых правил выступающей в танцах на льду Александрой Степановой, хотя речь шла о легкоатлетке с таким именем.

— В ряде латвийских и голландских СМИ появилась фейковая информация о том, что российская фигуристка Александра Степанова нарушила антидопинговые правила, — говорится в заявлении. — Поразительно, что в такое сложное для всех нас время, связанное с пандемией коронавируса, журналисты не удосуживаются прочитать действительную информацию РУСАДА и понять, о какой спортсменке идет речь.

На официальном сайте РУСАДА 8 апреля 2020 года сказано: «Всероссийская федерация легкой атлетики на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение аннулировать все результаты, достигнутые спортсменкой Степановой Александрой с даты совершения нарушения п. 2.10 Общероссийских антидопинговых правил, а именно с 15 ноября 2018 года».

Таким образом, речь идет о легкоатлетке Александре Степановой! Никаких претензий к фигуристке Степановой — призеру чемпионатов Европы со стороны антидопинговых служб нет.

Степанова в паре с Иваном Букиным является четырехкратным призером чемпионатов Европы.

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