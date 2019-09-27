Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов — о роли Всемирного антидопингового агентства в борьбе за чистоту спорта.

— С конца прошлого века, когда было объявлено о создании ВАДА, каждый президент, входящий на престол, я имею в виду МОК, первым делом заявлял, что сделает все от него зависящее, чтобы спорт был «чистым», — цитируют Фетсиова «РИА Новости». — То есть было понятно, что никаких махинаций и жульничества никто не потерпит. В положении о Министерстве спорта одним из главных пунктов прописана ответственность за антидопинговую политику — она входит в должностные обязанности министра. На момент создания Министерства Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО, приняла Кодекс WADA, где все было прописано от и до. Вот и получается, что Мутко, придя к руководству российским спортом, все эти риски взял на себя. Или же он просто не контролировал процесс, что еще хуже. Надо понять очень простую вещь: ВАДА — это не полицейская история. Это орган, созданный Международным олимпийским комитетом, организация, куда входят 50 на 50 члены МОК и представители правительств. Я в свое время представлял там не Россию, а Страсбург, то есть Совет Европы. Там не бывает каких-то решений, которые не согласованы со всеми странами, с международными федерациями. В то время, когда я там работал, там были Рене Фазель, Йозеф Блаттер, представители из легкой и тяжелой атлетики. Президенты международных федераций в WADA периодически меняются, у каждого имеется возможность выносить какие-то предложения на рассмотрение. Просто все это надо знать, работать в этом направлении, отстаивать свои интересы. Точно могу сказать, например, что таких проблем, как те, что возникли у российских спортсменов с мельдонием, при мне бы не было.

Всемирное антидопинговое агентство было учреждено 10 ноября 1999 года в швейцарской Лозанне на паритетных началах Международным олимпийским комитетом и правительствами стран мира. С 2001 года штаб-квартира ВАДА находится в канадском Монреале. Организация осуществляет координацию борьбы с применением допинга в спорте.