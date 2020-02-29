Ежегодный симпозиум ВАДА отменен из-за эпидемии коронавируса

ВАДА отменило ежегодный симпозиум из-за угрозы заболевания коронавирусом, сообщает официальный сайт агентства. Пройти он должен был в Лозанне с 17 по 19 марта. Правительство Швейцарии до 15 марта запретило проводить публичные мероприятия с аудиторией более 1000 человек. Причиной стала эпидемия коронавируса.

— ВАДА разочаровано отменой симпозиума, ставшего ежегодным событием для борцов с допингом, — сказал президент ВАДА Витольд Банька. — Это непростое решение, потому что событие каждый год собирает порядка 1000 участников. Но важно заботиться о здоровье персонала агентства. Агентство гарантирует, что большинство мероприятий симпозиума будет проведено альтернативными способами в ближайшие недели и месяцы.

На данный момент в Швейцарии выявлено 15 случаев заболевания, связанного с коронавирусом.