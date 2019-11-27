Европейский совет по взаимодействию с ВАДА поддержал санкции в отношении России и РУСАДА

Специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) поддержал рекомендации комитета по соответствию о наложении санкций на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а также по отношении к российскому спорту. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

— Члены специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством подавляющим числом голосов полностью поддержали последние рекомендации комитета по соответствию, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — Это свидетельствует о том, что к нашей системе нет доверия. На следующие четыре года рекомендовано назначить международного эксперта в РУСАДА для мониторинга независимой работы агентства и гарантий невмешательства в работу РУСАДА.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.