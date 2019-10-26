Европейские страны призвали ВАДА как можно быстрее решить вопрос с данными московской лаборатории

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что российская сторона предоставила Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) большой по объему отчет относительно данных московской антидопинговой лаборатории. По ее словам, специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) попросил ВАДА не затягивать процесс по вынесению решения.

— Российская сторона (Министерство спорта России) предоставила большой по объему отчет и оперативно его очень трудно проверить, — приводит РИА «Новости» слова Пахноцкой. — На CAHAMA поднимался вопрос о том, когда закончится этот процесс, учитывая, что встреча 23 октября не состоялась. В ВАДА пока не изучили все ответы и по мере изучения нашего отчета возникают новые вопросы.

Понятно, что на все это нужно время, но все страны Европы, входящие в CAHAMA, призвали ВАДА как можно быстрее решить этот вопрос. Это не давление, а просто пожелание не затягивать процесс, при этом соблюдая все процедуры, предшествующие решению. Это пожелание связано том числе и с тем, что спортсменам предстоит в ближайшее время решать вопрос по отбору на Игры.

Пахноцкая подтвердила, что после передачи данных были выявлены расхождения: «Часть данных удалена, часть изменена. В том числе в сроки близкие к передаче данных».

ВАДА запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами было отправлено в ВАДА 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Эксперты ВАДА должны были рассмотреть ответы 23 октября, но встречу перенесли на неопределенный срок.