Европейские олимпийские комитеты будут участвовать в споре ВАДА и РУСАДА

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) подали уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS) об участии в споре между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), информирует ТАСС со ссылкой на заявлении ЕОК.

— Европейские олимпийские комитеты подали в Спортивный арбитражный суд ходатайство о вмешательстве в спор РУСАДА и WADA, — говорится в заявлении. — Цель состоит в том, чтобы обеспечить защиту интересов национальных олимпийских комитетов Европы и чистых спортсменов. Вместе с Международным олимпийским комитетом ЕОК хотят видеть четкое и окончательное решение по этому делу.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, ВАДА 9 января отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.