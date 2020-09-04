Президент Федерации керлинга России и депутат Госдумы Дмитрий Свищев? прокомментировал «СЭ» возможное отстранение сборной США от соревнований Всемирным антидопинговым агентством.

ВАДА пригрозило такими мерами в ответ на призыв американского конгресса приостановить финансирование Всемирного агентства из-за его неэффективности в борьбе за чистый спорт.

— Мне не нравится подход американцев, которые оказывают неприкрытое давление на ВАДА. Это же неприкрытый шантаж! — считает Свищев. — Нашим юристам надо обратиться в международные суды, чтобы квалифицировать данное высказывание конгресса США в отношении неправительственной организации, которая регулирует антидопинговое законодательство. Если будет зафиксировано нарушение, надо требовать компенсации и наказания. США действительно считается основным донором ВАДА, но это не дает им права не соблюдать законы. Другим участникам ВАДА, МОК и всему спортивному сообществу надо обратить внимание на заявления американцев, которые продолжают действовать с позиции силы. (Евгений Белоусов)

Глава ВАДА допустил отстранение спортсменов из США от Олимпиады