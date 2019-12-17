Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что четырехлетние санкции ВАДА против российского спорта слишком суровыми.

— Исполком ВАДА решил, что надо следовать рекомендациям Комитета по соответствию, — цитирует ТАСС Фазеля. — Мое личное мнение, что это нечестная атака на хоккей. Мужская сборная России в Сочи не была вмешана в допинг-скандал Родченкова. Мужская и женская сборные были наказаны. Особенно женская, которой пришлось обновить не только весь состав, но и тренерский штаб, и персонал! И на Олимпиаде в Пхёнчхане они не могли выступать под флагом, гимном, с униформой...

А теперь опять то же самое. Мужская сборная ни при чем. У ИИХФ, у КХЛ свои допинг-контроли... И все хоккеисты чистые. А теперь они вдруг хотят отстранить Федерацию хоккея России, тем самым поставив под удар всю нашу семью. На четыре года. Это совершенно нечестно.