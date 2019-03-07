Эстонский олимпийский комитет предложил приравнять допинг к наркотикам

После скандала с лыжниками на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, олимпийский комитите Эстонии (ЭОК) выступил с предложением приравнять ввоз в страну допинговых препаратов и посредничество при их употреблении к обороту наркотиков.

– ЭОК сделал четкое предложение: приравнять ввоз в страну допинговых препаратов и посредничество при их употреблении к участию в обороте наркотиков", – цитирует генсека ЭОК Сийма Суклеса портал эстонского телеканала ERR.

Цель нашего предложения наказать не только спортсмена, но и всех тех, кто может склонить его использовать допинг.