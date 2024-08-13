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Экс-врач сборной России по фигурному катанию Шветский будет сам представлять свои интересы в суде

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Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 Филипп Шветский заявил, что будет самостоятельно представлять свои интересы в Мосгорсуде при рассмотрении дела по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

Интересы Зеппельта на заседании, которое состоится 14 августа, будет представлять адвокат Томас Олсон. Основанием для иска к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD стало видео, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, допустив возможность его причастности к попаданию допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой.

«Несмотря на первоначальный скептицизм в отношении моего иска, Зеппельт все-таки обратил внимание на российского доктора и российский суд. И выставил действительно достойную защиту в виде Олсона. Конечно, я такими ресурсами не располагаю, но меня это не сильно беспокоит. Все, что должен был сказать, я сказал. И свои интересы в суде я буду представлять сам», — цитирует Шветского ТАСС.

По ходу олимпийского сезона Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренировалась Валиева. Врач подал свой иск 26 июля 2023 года, а 24 января 2024 года суд обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскал с него один рубль. 29 февраля Зеппельт подал апелляцию на данное решение.

Фигурное катание
Камила Валиева
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