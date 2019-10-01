Экс-тренер Мо Фара дисквалифицирован на четыре года за распространение допинг

Альберто Салазар, бывший тренер британского бегуна, четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара, был дисквалифицирован на четыре года. Он был наказан за многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил, сообщает сайт Антидопингового агентство США (USADA).

Сообщается, что 61-летний Салазар наказан за организацию и содействие употребления допинга, выступая в качестве главного тренера Nike Oregon Project (NOP). Аналогичное наказание получил доктор Джеффри Браун, который работал врачом в этом же проекте.

Указано, что они оба занимались сбытом тестостерона, которых входит в список запрещенных препаратов, а также препятствовали USADA в получении информации об этом. Им вменили в вину применение допинга, фальсификацию или попытки фальсификации допинг-контроля, а также распространение тестостерона с нарушением правил благодаря участию в программе тестирования этого препарата.