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Сегодня, 22:26

Экс-первой ракетке мира Халеп предъявили еще одно обвинение в допинге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) предъявил еще одно обвинение румынской теннисистке Симоне Халеп.

Новое обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте 31-летней теннисистки. Оно дополняет предыдущее, но вынесено в отдельное производство.

«Мы понимаем, что сегодняшнее объявление усложняет и без того резонансную ситуацию. С самого начала этого процесса — как, впрочем, и любого другого в ITIA — мы сохраняли приверженность чуткому, эффективному и своевременному взаимодействию с мисс Халеп», — приводит официальный сайт ITIA слова старшего директора по борьбе с допингом Николь Сапстед.

В октябре прошлого года румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. 31-летняя Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).

Теннис
Симона Халеп
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