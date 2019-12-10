Бывший глава ВАДА Ричард Паунд считает, что российской стороне нет смысла обжаловать новые санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Исполком ВАДА принял решение о четырехлетних санкциях в отношении российского спорта, ожидается, что решение будет оспорено в CAS.

— Я не был на самом исполкоме, но исходя из имеющейся информации, я считаю, что решение правильное, — цитирует РИА Новости Паунда. — Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым. Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению ВАДА.

Все ожидают, что российская сторона пойдет в CAS, но учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырехлетний срок отстранения не начнется до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс. Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьезные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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