Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Допинг

Ефимова и Логинов — мимо Олимпиады?

16:20
Теги:

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус предположил, что шансы на выступление российских спортсменов, которые имеют допинговое прошлое, на Олимпийских играх-2020 и 2022, минимальны.

-Думаю, будет та же схема допуска, что и перед Пхенчханом, — сказал Ганус. — Тех, у кого допинговое прошлое, скорее всего, не пустят.

Напомним, что дисквалификации в прошлом были у многократной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой и лидера биатлонной сборной Александра Логинова. (Владимир Иванов)

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир