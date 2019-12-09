Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус предположил, что шансы на выступление российских спортсменов, которые имеют допинговое прошлое, на Олимпийских играх-2020 и 2022, минимальны.

-Думаю, будет та же схема допуска, что и перед Пхенчханом, — сказал Ганус. — Тех, у кого допинговое прошлое, скорее всего, не пустят.

Напомним, что дисквалификации в прошлом были у многократной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой и лидера биатлонной сборной Александра Логинова. (Владимир Иванов)

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