Джонатан Тэйлор: «Понимаю тех, кто хотел полного запрета для россиян на участие в соревнованиях»

Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор прокомментировал сегодняшнее решение исполкома ВАДА о четырехлетнем запрете для наших спортсменов на участие в крупных международных соревнованиях под флагом России.

— Исполнительный комитет принял сильное и единогласное решение, — заявил Джонатан Тэйлор. — Наши рекомендации жесткие по отношению к властям, но при этом защищают права чистых спортсменов. Если российский спортсмен способен доказать, что он не имел отношения к системным допинговым программам, что его пробы не были частью манипуляций, а сам он регулярно проходил тестирование, а также отвечает любым другим строгим критериям — тогда он может выступать.

У ВАДА уже есть имена всех подозрительных спортсменов из базы LIMS, включая спортсменов, данные по которым были подвергнуты манипуляциям или даже удалены. Это число включает тех 145 спортсменов, которых ВАДА считает наиболее подозрительными, но не ограничивается ими.

Я понимаю призывы к полному запрету для российских спортсменов на участие в соревнованиях, независимо от их вовлеченности в систему манипуляций. Но комитет принял единогласное решение, что в данном случае, те люди, которые могут доказать свою невиновность, не должны подвергаться наказанию. Рад, что исполком ВАДА согласился с этим.

Напомним, сегодня исполком ВАДА принял рекомендации комитета Тэйлора, согласно которым наши спортсмены в ближайшие четыре года смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. А РУСАДА потеряло статус соответствия. (Наталья Марьянчик)

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн