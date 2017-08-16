Джесс Лумсден: "Настолько зол на российских допингеров, что даже не могу спать"

Канадский бобслеист Джесс Лумсден выразил мнение, что Россию необходимо отстранить от соревнований на несколько олимпийских циклов в связи с применением допинга. Спортсмен недоумевает, почему Международный олимпийский комитет (МОК) бездействует.

- Я настолько зол на допингеров из России, что даже не могу спать. Мне плохо до тошноты, - приводит CBC слова Лумсдена. - Канадские спортсмены настолько раздражены этой ситуацией, что даже не могу обсуждать фильм "Икарус".

Россия должна быть отстранена от соревнований на протяжении нескольких олимпийских циклов, но МОК ничего не предпринимает. Ведь доказано, что у них существовала государственная система допинга.