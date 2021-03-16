Двукратный призер чемпионата России по плаванию дисквалифицирован за допинг
13:48
Всероссийская федерация плавания на основании и во исполнение решения РУСАДА 16 марта дисквалифицировала на два года пловца Сергея Исаева, сообщает сайт агенства.
Наказание вступило в силу с 18 ноября 2020 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).
На прошлом чемпионате России Исаев стал вторым на 400 м «комплексом» и третьим — на дистанции 200 м комплексным плаванием.
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/disqualification/russian-swimming-federation120321/
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...