Двукратный призер чемпионата России по плаванию дисквалифицирован за допинг

Всероссийская федерация плавания на основании и во исполнение решения РУСАДА 16 марта дисквалифицировала на два года пловца Сергея Исаева, сообщает сайт агенства.

Наказание вступило в силу с 18 ноября 2020 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

На прошлом чемпионате России Исаев стал вторым на 400 м «комплексом» и третьим — на дистанции 200 м комплексным плаванием.