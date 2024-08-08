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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев надеется на смену руководства МОК

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал к смене руководства МОК на более честное и компетентное.

«Этот спектакль закончится, когда поменяется руководство МОК. Но этого недостаточно, нужно, чтобы пришло вменяемое руководство. Не обязательно специалисты из России, а просто те, кто за честный и чистый спорт. Без всяких терапевтических исключений, придуманных для своих.

Яркий тому пример — норвежские лыжницы и Симона Байлз. Это два ярких примера мерзости под названием "терапевтические исключения". Посмотрите на лыжниц, они же на женщин не похожи, так же как и Байлз, это перекачанные мужики на жестких стероидах. А им можно, потому что они якобы чем-то болеют. Если болеешь, есть проблемы со здоровьем, вылечись и потом приходи в большой спорт. И принимай участие наравне с остальными!

Точно так же сейчас уничтожают женский спорт — это же безобразие. Мне так жалко этих бедных девчонок, которых лупит мужик, это полный абсурд. Уже весь мир возмущается. Ладно, когда через ухмылку весь мир возмущался, когда мужики-штангисты обыгрывали женщин, но, когда в боксе просто лупят девчонок, это безобразие и глупость. С этим надо заканчивать. И возвращаться к постулатам Пьера де Кубертена: «Спорт без политики». И, конечно: «О спорт, ты — мир!» — цитирует Васильева Metaratings.

Ранее глава ВАДА Витольд Банька пригрозил США изоляцией от международного спорта в случае продолжения конфликта между организацией и ее представительством в Штатах и несоблюдением действующего антидопингового законодательства.

ВАДА также указало Антидопинговому агентству США (USADA) на нарушения кодекса организации, а Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) призвало Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверить американских атлетов. Оно указало на системную проблему допинга в легкой атлетике США.

Источник: Metaratings
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