Двукратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике из Румынии дисквалифицирована на 8 лет за допинг

Двукратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике румынка Кристина Йову дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Отмечается, что отстранение 27-летней спортсменки будет отсчитываться с 15 декабря 2018 года. Румынку дисквалифицировали за применение кровезаменителя.

Йову — бронзовый призер Олимпийских Игр-2012 в весовой категории до 53 кг., позднее МОК лишил ее награды из-за положительной допинг-пробы.