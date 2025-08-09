Два российских спортсмена доказали, что мельдоний попал в их организм с молоком

Начальник отдела по обработке результатов РУСАДА Валерия Герман рассказала, что два российских атлета сумели избежать наказания за нарушение антидопинговых правил, доказав, что мельдоний попал в их организм с молоком.

«Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в своем составе мельдоний», — цитирует Герман ТАСС.

Она заявила, что подобные случаи происходят крайне редко. При этом, по ее словам, в пробах двух спортсменов, о которых идет речь, была выявлена очень низкая концентрация мельдония.

Мельдоний включен в список запрещенных веществ ВАДА с 1 января 2016 года.