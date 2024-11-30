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Сегодня, 14:40

Дрозд заявил, что его не волнуют допинговые обвинения ITA в адрес боксеров

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, о которых Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило в середине сентября.

«Мы советовались, а стоит ли ввязываться в эту историю? Но, первое: со стороны ITA решение уже принято. Второе: я давно завершил карьеру. И третье: сам поединок прошел очень давно. Почему спустя десять лет, а не сразу после боя вскрывают эти пробы и говорят: что-то не так? Четвертое: данная тема меня никак не беспокоит. Вот Сашу Поветкина эта история коснулась», — сказал Дрозд MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой россиянин провел против поляка Лукаша Яника в мае 2015 года в Москве. В этом поединке, который был остановлен в девятом раунде, Григорий одержал победу техническим нокаутом и защитил чемпионский титул WBC в первом тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение.

Бокс
Григорий Дрозд
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