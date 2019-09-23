Драчев объяснил, почему восстановление в IBU не зависит от того, что происходит с РУСАДА

Глава СБР Владимир Драчев отметил, что не видит зависимости вопроса с восстановлением организации в IBU от того, что происходит с РУСАДА и ВАДА.

— Мы следим за ситуацией с ВАДА и РУСАДА, каждый день получаем информацию, — цитируют «РИА «Новости» Драчева. — Но все равно мы должны выполнять ту работу, которую вели изначально. Понятно, что проблемы с ВАДА не только у РУСАДА. Тут еще и министерство спорта РФ надо подключать. Но восстановление СБР — это наш вопрос, мы им занимаемся.

Глобальными вопросами, которые не от нас зависят, мы заниматься не можем. Мы готовы работать в рамках своих полномочий и своей компетенции. Но я бы не ставил вопрос восстановления СБР в зависимость от того, что происходит с РУСАДА. Это параллельные процессы. Если произойдет худшее, мы и к этому должны быть готовы.

Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.