Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 11:26

Долг России перед ВАДА за 2023 год составил более миллиона долларов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Задолженность России по выплате Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) ежегодного взноса за 2023 год составляет более 1,2 миллиона долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ВАДА.

По сведениям источника, размер взноса России за 2023 год составляет 1 267 023 долларов. По состоянию на начало сентября было выплачено 53 237 долларов. В 2024 году ВАДА должна получить от России выплаты взноса размером 1 335 860 долларов.

Ранее в комитете Госдумы РФ по физической культуре и спорту заявляли, что ВАДА под разными поводами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отмечала, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.

В конце 2023 года в пресс-службе ВАДА сообщили, что организация поддерживает связь с Россией по вопросу ежегодного взноса, однако имеющиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

Источник: ТАСС
ВАДА
Читайте также
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Стали известны самые распространенные ошибки при сдаче на права
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости